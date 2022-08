Como calcular IMC online usando calculadora de IMC grátis

É possível calcular o Índice de Massa Corporal facilmente por meio da Calculadora de IMC da Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade e Síndrome Metabólica. A ferramenta possibilita fazer o cálculo online em adultos e crianças, informando se a pessoa está no peso considerado ideal, com base na relação entre sua altura e peso. A medida é usada por profissionais da saúde para saber se aquele indivíduo precisa ganhar ou perder massa. Confira, no tutorial a seguir, como calcular o IMC corporal usando calculadora de IMC grátis.