Como calcular período fértil? Site faz cálculo automaticamente

É possível calcular o período fértil de forma automática usando o site Fetalmed. A plataforma realiza uma previsão estimada do ciclo menstrual e também fornece dados sobre as datas mais prováveis de fertilidade, sendo uma boa alternativa tanto para quem quer prevenir quanto para quem deseja ter uma gestação. Entre os resultados apresentados pelo Fetalmed estão o dia e período mais propensos para ovulação, o período fértil e o início estimado da próxima menstruação, caso não haja gravidez. Além disso, o site indica um calendário mensal com os dias de menstruação e as janelas de relações sexuais, que representam o melhor período para engravidar.