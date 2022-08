Como colocar foto inteira no Instagram

Colocar foto inteira no Instagram é possível de duas formas. O próprio aplicativo da rede social para Android e iPhone (iOS) permite ajustar a imagem à tela inteira, diminuindo seu tamanho naturalmente para se adaptar ao formato. Há ainda a opção de usar apps externos gratuitos, como o InstaSize, para redimensionar fotos maiores baixadas de Stories, por exemplo, para que caibam no formato do feed — nestes casos, faixas pretas são adicionadas nas laterais da foto. Confira, a seguir, como deixar e postar foto inteira no feed do Instagram.