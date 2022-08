Colocar foto no teclado do WhatsApp é um procedimento que pode ser feito em celulares Android com a ajuda do aplicativo Gboard. O teclado virtual do Google permite colocar imagens da galeria como plano de fundo do serviço, permitindo personalizar toda a interface de maneira rápida. Caso queira, o usuário pode recortar a foto como quiser e ainda ajustar o brilho da imagem, para que as teclas fiquem visíveis da forma adequada sobre a fotografia. Confira, a seguir, como colocar foto no teclado do WhatsApp com o app Gboard.