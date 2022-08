Como colocar promoção no LinkedIn e alterar cargo atual

Alterar o cargo atual no LinkedIn para informar uma promoção no emprego é um procedimento simples e rápido. Após a atualização, feita por meio das configurações do perfil, a rede social cria automaticamente, na seção de cargos, uma linha do tempo com a trajetória do funcionário na empresa. Além disso, é possível fazer um post automático divulgando a conquista para os amigos e conexões. A mudança pode ser feita no computador e também no aplicativo da plataforma para celulares Android e iPhone (iOS). Confira, no tutorial a seguir, como colocar promoção no LinkedIn e alterar seu cargo atual.