Como colocar senha no WhatsApp no Android

O WhatsApp, app disponível na Google Play Store e App Store, oferece a função de inserir senha por impressão digital. Com o recurso, o mensageiro só é aberto após o desbloqueio do usuário. Assim, a funcionalidade pode ser útil para aumentar a segurança do aplicativo e impedir que outras pessoas acessem às conversas. Vale lembrar que a ferramenta também permite selecionar um período para a exigência do código, entre imediatamente após ser fechado, um ou 30 minutos. Veja, a seguir, como habilitar o bloqueio por impressão digital no WhatsApp.