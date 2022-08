Como colocar uma foto inteira no perfil do WhatsApp

Colocar uma foto inteira no perfil do WhatsApp não é um procedimento possível de ser feito de forma nativa, e, por isso, usuários precisam recorrer a aplicativos externos, como o WhatsCrop. Disponível para celulares Android, o editor permite incluir bordas na imagem para que ela seja exibida inteiramente e mesmo assim respeite o padrão de tamanho definido pelo mensageiro. Além disso, caso queira, dá para personalizar a moldura com cores gradientes ou desfoque feito com a própria foto. Veja, a seguir, como colocar bordas em fotos pelo app WhatsCrop.