Como consultar IMEI do iPhone? Confira cinco maneiras

Consultar o IMEI do iPhone é um procedimento que pode ser feito de diversas maneiras. Desta forma, o usuário consegue checar a identificação única do celular Apple na rede de telecomunicações, como se fosse um CPF. Existe um atalho para ver o IMEI a partir do aplicativo de Telefone. Outras opções são o iCloud , a verificação pelo computador ou na caixa do smartphone.

Com este dado em mãos, o consumidor pode consultar a situação do IMEI na base de dados da Anatel, para saber se o iPhone é regular (ou não). Confira, a seguir, como consultar IMEI do iPhone de diferentes maneiras. Os procedimentos foram realizados em um iPhone 11 com iOS 15.6.

2 de 16 iPhone 13 Pro Max — Foto: Thássius Veloso/TechTudo iPhone 13 Pro Max — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

1. Como consultar o IMEI do iPhone pelo discador

Passo único. Abra o discador do Telefone e digite o código *#06#. O número IMEI será imediatamente exibido na tela.

3 de 16 Veja como consultar IMEI do iPhone usando código no discador do telefone — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes Veja como consultar IMEI do iPhone usando código no discador do telefone — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

2. Como consultar o IMEI do iPhone pelos “Ajustes” do iOS

Passo 1. Abra os “Ajustes” do iPhone e toque em “Geral”.

4 de 16 Acesse os ajustes do iPhone para descobrir o IMEI — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes Acesse os ajustes do iPhone para descobrir o IMEI — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Passo 2. Toque na opção “Sobre”. Desça a tela e veja o número do IMEI.

5 de 16 Saiba como consultar IMEI do iPhone pelos ajustes — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes Saiba como consultar IMEI do iPhone pelos ajustes — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

3. Como consultar o IMEI do iPhone pelo iCloud

Passo 1. Acesse a página do Apple ID (appleid.apple.com) a partir do computador e clique no botão “Iniciar sessão”.

6 de 16 Acesse o iCloud com sua Apple ID no navegador — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes Acesse o iCloud com sua Apple ID no navegador — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Passo 2. Faça login com sua ID Apple.

7 de 16 Faça login com sua Apple ID para ser identificado — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes Faça login com sua Apple ID para ser identificado — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Passo 3. Após o login, acesse a aba “Dispositivos” e selecione o iPhone.

8 de 16 É possível acessar informações de todos os dispositivos onde sua Apple ID está logada — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes É possível acessar informações de todos os dispositivos onde sua Apple ID está logada — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Passo 4. Um card será aberto com as informações do iPhone. Desça a tela e encontre o número do IMEI.

9 de 16 Saiba como ver IMEI do iPhone pelo iCloud no navegador — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes Saiba como ver IMEI do iPhone pelo iCloud no navegador — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

4. Como consultar o IMEI do iPhone pelo iTunes

Passo 1. Abra o iTunes no computador com Windows. Em seguida, conecte o seu iPhone.

10 de 16 iTunes permite acessar informações do iPhone no computador — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes iTunes permite acessar informações do iPhone no computador — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Passo 2. Na seção “Resumo”, clique sobre o número do telefone.

11 de 16 Saiba como consultar número do IMEI do iPhone pelo iTunes — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes Saiba como consultar número do IMEI do iPhone pelo iTunes — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Passo 3. O número do telefone será substituído pelo número do IMEI do aparelho.

12 de 16 iTunes permite consultar IMEI do iPhone de forma fácil — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes iTunes permite consultar IMEI do iPhone de forma fácil — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

5. Como consultar o IMEI do iPhone pela caixa ou pelo próprio aparelho

Passo 1. Localize o código de barras estampado na parte de trás da caixa do iPhone. O número do IMEI estará impresso lá.

13 de 16 Caixa do iPhone também exibe IMEI do aparelho — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes Caixa do iPhone também exibe IMEI do aparelho — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Passo 2. O IMEI também está impresso na bandeja do chip do iPhone.

14 de 16 IMEI do iPhone também está impresso na bandeja do chip — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes IMEI do iPhone também está impresso na bandeja do chip — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Nas gerações do iPhone 5 e iPhone 6, a numeração está impressa na parte traseira do aparelho.

Como consultar a situação do IMEI na Anatel

Passo 1. Para saber se o seu aparelho está regular junto à Anatel, acesse o site Consulta Legal (consultaserialaparelho.com.br), informe o número do MEI, confirme o captcha e clique em “Consultar”.

15 de 16 Veja como consultar situação do iPhone no Consulta Legal, da Anatel — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes Veja como consultar situação do iPhone no Consulta Legal, da Anatel — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Passo 2. Veja o resultado da consulta na tela.

16 de 16 Consulta Legal, da Anatel, revela situação do IMEI — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes Consulta Legal, da Anatel, revela situação do IMEI — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Com informações da Apple