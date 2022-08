Como consultar os candidatos a senador em cada estado nas Eleições 2022

É possível consultar os candidatos a senador em 2022 diretamente no site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Na página dedicada ao pleito eleitoral deste ano, o eleitor pode consultar os nomes dos candidatos, número na urna, situação da candidatura, entre outras informações importantes. A pesquisa ajuda o público a decidir em quem votar para o cargo, além de ser útil para fazer a “colinha” para levar no dia da votação. Vale lembrar que, em 2022, o voto é em um único senador para o mandato de oito anos. Veja, no tutorial a seguir, como consultar os candidatos a senador de cada estado do Brasil nas Eleições 2022 pelo site do TSE.