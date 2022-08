Como criar atalho no Android

Criar atalhos de aplicativos no celular Android é um procedimento possível de duas formas rápidas. A primeira é usar a função nativa que permite que partes dos apps sejam colocadas já na página inicial do celular, o que pode facilitar o acesso a eles e é uma boa opção principalmente para os mais utilizados. Através do recurso, é possível, por exemplo, abrir diretamente a aba de inscrição do YouTube ou a página de criação de post do Instagram. Vale ressaltar, porém, que nem todos os aplicativos possuem a função disponível para uso.