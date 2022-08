Como criar grupo no Teams

Criar um grupo no Microsoft Teams é a forma mais prática de mandar mensagens para várias pessoas de uma só vez. Disponíveis nas versões web, desktop e nos aplicativos para Android e iPhone (iOS), os grupos do Teams possibilitam não apenas conversar por chat, como também fazer videochamadas e enviar arquivos para os membros da conversa. Comumente utilizada por profissionais no dia a dia de trabalho, a plataforma também permite criar uma conta pessoal para falar com amigos e familiares. A seguir, veja como criar um grupo no Microsoft Teams. O tutorial foi reproduzido na versão para desktop, em um PC com Windows 10.