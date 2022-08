O Google Maps , app disponível para celulares Android e iPhone ( iOS ), permite criar rotas personalizadas a partir da localização do usuário ou de um ponto de partida escolhido. Para isso, é preciso definir a forma de deslocamento do trajeto, que pode ser de carro, a pé, de transporte público, motocicleta, bicicleta, transporte por aplicativo e até mesmo avião. O percurso pode ser feito de forma automática ou manualmente, e é útil para descobrir uma rota até um local e verificar em quanto tempo pode chegar até ela.

No caso da rota por veículo próprio, o app apresenta a possibilidade de acionar o GPS, para guiar o condutor em tempo real. Se houver mais de um caminho possível, a rota mais apropriada é mostrada em azul e as demais são exibidas em cinza. Confira, a seguir, como criar rotas personalizadas no Google Maps.

Como criar rotas no Google Maps

Passo 1. Primeiro, abra o Google Maps e toque em “Pesquise aqui”;

Passo 2. Digite o endereço do local e selecione a opção correspondente. Em seguida, aperte em “Rotas”;

Passo 3. Selecione o meio de transporte a ser utilizado para a viagem e tenha acesso à rota sugerida pelo Google Maps. Por padrão, o app apresenta o trajeto a partir da sua localização atual, mas é possível alterar o ponto de partida ao pressionar a primeira caixa de pesquisa na parte superior.

Como traçar uma rota manualmente no Google Maps

Passo 1. Abra o Google Maps e aplique o zoom no mapa com o movimento de pinça. Depois, pressione no ponto de destino desejado por alguns segundos até que o símbolo de alfinete apareça;

Passo 2. Em seguida, toque em “Rotas” e o aplicativo mostrará o trajeto no mapa, de acordo com sua localização. É possível alterar o ponto de partida na caixa de pesquisa na parte superior do app.

Passo 3. Outra possibilidade do serviço é adicionar paradas à rota. Faça isso com o movimento de pinça e aplique o zoom no local escolhido. Pressione o alfinete no local desejado e toque em “Adicionar parada”.

Pronto! Aproveite as dicas do tutorial para criar rotas no Google Maps.

