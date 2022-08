Como criar uma lista de transmissão no WhatsApp no Android e iPhone

Criar listas de transmissão no WhatsApp é uma boa opção para quem deseja mandar mensagem para vários destinatários ao mesmo tempo. O recurso nativo do app , que permite incluir até 256 contatos , pode ser útil para divulgar informações de forma massiva, como para dar avisos ou fazer convites. Assim, não é necessário enviar uma mensagem por vez, o que torna a comunicação mais fácil e prática. Vale ressaltar, porém, que os conteúdos enviados através das listas só chegam aos contatos que possuírem o seu número salvo na agenda (e vice-versa).

Essa regra foi estabelecida pelo mensageiro a fim de evitar que a funcionalidade fosse usada para envio de spam e a aplicação de golpes por terceiros. Confira, a seguir, como criar uma lista de transmissão para se comunicar com duas ou mais pessoas ao mesmo tempo.

1 de 4 WhatsApp lista de transmissão — Foto: Helito Beggiora/TechTudo WhatsApp lista de transmissão — Foto: Helito Beggiora/TechTudo

📝 iPhone sem notificações do WhatsApp: como resolver? Comente na discussão do Fórum do TechTudo

Como criar uma lista de transmissão no WhatsApp

Passo 1. Abra o WhatsApp e toque nos três pontos na vertical, localizados no lado superior direito da tela. Em seguida, selecione a opção “Nova transmissão”. Vale ressaltar que, no iPhone (iOS), o passo a passo é um pouco diferente: ao abrir o app, toque em “Listas de transmissão”, no lado esquerdo superior da tela, e depois em “Nova lista”;

2 de 4 Através da seção “Nova transmissão”, usuários do WhatsApp podem mandar mensagens para vários contatos ao mesmo tempo — Foto: Reprodução/Mariana Tralback Através da seção “Nova transmissão”, usuários do WhatsApp podem mandar mensagens para vários contatos ao mesmo tempo — Foto: Reprodução/Mariana Tralback

Passo 2. Selecione todos os contatos que farão parte da sua lista de transmissão e toque no ícone de “Confirmar” (ou “Criar”, no iPhone). Pronto, a lista estará criada e as mensagens serão enviadas simultaneamente aos destinatários selecionados;

3 de 4 Selecionando contatos para a criação de uma lista de transmissão — Foto: Reprodução/Mariana Tralback Selecionando contatos para a criação de uma lista de transmissão — Foto: Reprodução/Mariana Tralback

Passo 3. Para editar o nome da lista criada, abra as informações do bate-papo e toque nos três pontos na vertical, localizados no lado superior direito da tela. Em seguida, selecione “Mudar nome da lista de transmissão”. Já no iPhone (iOS), toque em “Listas de transmissão”, na página inicial do WhatsApp, e selecione a opção que deseja renomear. Em “Dados da lista”, insira o novo título.

4 de 4 Título de cada lista de transmissão pode ser editado — Foto: Reprodução/Mariana Tralback Título de cada lista de transmissão pode ser editado — Foto: Reprodução/Mariana Tralback

Pronto! Você já pode enviar mensagens de uma só vez para diferentes destinatários.

Com informações de FAQ WhatsApp

Veja também: 5 funções do WhatsApp que ajudam a economizar a memória do celular