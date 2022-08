Como dar remake no Valorant

O remake no Valorant é uma ferramenta para evitar que as partidas ocorram com um número desigual de jogadores nas equipes. O recurso está disponível desde 2020 no FPS da Riot Games e pode ser utilizado quando algum dos integrantes do time não consegue se conectar a uma partida ou opta por sair propositalmente do jogo. Deste modo, para evitar a superioridade numérica de algum dos lados, é possível reiniciar a disputa por meio do remake. Confira a seguir o tutorial do TechTudo com o passo a passo para utilizar a função.

2 de 3 Jett é uma das duelistas de Valorant e sua marca registrada é a alta mobilidade — Foto: Divulgação/Riot Games Jett é uma das duelistas de Valorant e sua marca registrada é a alta mobilidade — Foto: Divulgação/Riot Games

👉 Qual o melhor jogador de Valorant do mundo? Dê a sua opinião no Fórum do TechTudo

O que é remake no Valorant?

Sempre que um ou mais jogadores da sua equipe se desconecta e a partida começa com menos de cinco players no time, os remanescentes têm a opção de anular o jogo e entrar na fila para um novo confronto sem sofrer nenhuma penalidade. Introduzido em 2020, esse mecanismo, também presente em jogos como League of Legends e DotA 2, evita partidas desequilibradas, perda de tempo e possíveis quedas no ranking.

Quando o remake no Valorant é aplicável?

O remake no Valorant está disponível apenas em algumas situações específicas e somente em partidas competitivas e sem classificação. Se um ou mais jogadores se desconectarem no início de uma partida, desde o começo da fase de compras até o final da primeira rodada, o recurso pode ser acionado no início da segunda rodada. Para que tenha efeito, todos os jogadores conectados no time devem concordar por meio de votação no game. Porém, existe um detalhe, equipes pré-montadas com cinco jogadores não podem usar essa opção.

3 de 3 Todos os jogadores devem concordar em sair da partida em caso de remake no Valorant — Foto: Divulgação/Riot Games Todos os jogadores devem concordar em sair da partida em caso de remake no Valorant — Foto: Divulgação/Riot Games

Como fazer um remake em Valorant?

Caso a situação do jogo seja como a descrita acima, qualquer um da equipe pode iniciar o processo de votação. Para isso, um player deve apertar a tecla "Enter" para abrir o chat. Feito isso, basta digitar o comando "/remake" (sem as aspas) e depois apertar "Enter" novamente.

Assim, uma tela de votação aparecerá para todos da equipe e as opções serão "Sim" ou "Não". Jogadores que queiram refazer a partida devem clicar com o botão esquerdo do mouse em "Sim" ou pressionar a tecla "F5", já players que optem por continuar no game, devem clicar com o botão esquerdo do mouse em "Não" ou pressionar a tecla "F6".

Para que o processo de remake aconteça, todos os jogadores conectados devem votar em "Sim". Se apenas uma pessoa votar "Não", independentemente do motivo, o jogo avançará para o próximo round. A votação dura por toda a fase de compras da segunda rodada e, caso seja reprovada, ela expirará.

Consequências do remake

Se a votação for aprovada e o jogo for anulado, todos os jogadores que participaram da votação não receberão nenhum atributo, como se o jogo nunca tivesse acontecido. O player desconectado, no entanto, será punido e receberá uma penalidade semelhante a se desconectar de uma partida completa. O game não aparecerá no histórico de nenhum jogador.

Com informações de TalkEsport, Dot Esports, LeagueFeed e Sportskeeda.

Confira no vídeo abaixo as skins de armas mais caras de Valorant