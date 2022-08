Como desconectar o Kindle da conta na Amazon

Desconectar o Kindle da conta da Amazon pode ser uma ação mais simples do que se imagina. Os motivos para realizar o procedimento variam desde a vontade do consumidor de presentear ou vender o leitor de livros digitais até algum problema inusitado, como a recente invasão de formigas que surpreendeu uma moradora de Brasília. De acordo com a dona do dispositivo, compras estavam sendo feitas pelos insetos, enquanto ela não conseguia utilizar o equipamento. Nessas situações – em que não é possível operar o e-reader –, o usuário pode desvincular remotamente o aparelho via internet.