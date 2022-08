Como editar documento em PDF com o Google Docs

É possível editar PDF online por meio de um truque simples envolvendo o Google Docs e o Google Drive. Poucos sabem, mas o editor de documentos do Google conta com uma tecnologia de reconhecimento ótico de caracteres que extrai textos de arquivos PDF, de forma que o usuário pode abrir o documento e editá-lo livremente. É possível modificar ou escrever novos textos, adicionar imagens e usar qualquer recurso disponível no Docs. Ao final do processo, há a opção de baixar o novo arquivo em PDF para salvar na nuvem, imprimir ou enviar por e-mail. Confira, a seguir, como editar PDF gratuitamente por meio do Google Docs.