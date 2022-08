Saber encontrar a chave de ativação do Microsoft Office pode ser útil para fazer backup, formatar o notebook ou reinstalar a suíte de aplicativos da Microsoft em outro PC. O procedimento pode ser realizado de forma simples e rápida usando um código no Prompt de comandos do Windows, sem precisar instalar nenhum programa no computador.

Confira, no tutorial abaixo, o passo a passo e aprenda a descobrir o serial ou chave de ativação do Office 2010 e versões posteriores. A dica não se aplica a usuários que adquiriram o aplicativo por meio de assinatura do Microsoft Office 365.

1 de 4 Como encontrar a chave de ativação do Microsoft Office — Foto: Reprodução/TechTudo Como encontrar a chave de ativação do Microsoft Office — Foto: Reprodução/TechTudo

Como fazer download do Office 2021? Confira no Fórum do TechTudo

Passo 1. Clique com o botão direito do mouse sobre o Menu Iniciar e selecione “Prompt de comandos”;

2 de 4 Abra o prompt de comandos do Windows 10 — Foto: Reprodução/Helito Bijora Abra o prompt de comandos do Windows 10 — Foto: Reprodução/Helito Bijora

Passo 2. Na janela do Prompt de comandos, cole um dos códigos abaixo. Eles dependem da versão do Windows e do Office instalado no computador – saiba como descobrir se seu PC é 32 ou 64 bits;

3 de 4 Entre com o comando correspondente ao Office instalado no PC — Foto: Reprodução/Helito Bijora Entre com o comando correspondente ao Office instalado no PC — Foto: Reprodução/Helito Bijora

Windows de 32 bits:

Códigos para chave de ativação do Office Office 2010 cscript “C:\Arquivos de ProgramasMicrosoft Office\Office14\OSPP.VBS” /dstatus Office 2013 cscript “C:\Arquivos de Programas\Microsoft Office\Office15\OSPP.VBS” /dstatus Office 2016 cscript “C:\Arquivos de Programas\Microsoft Office\Office16\OSPP.VBS” /dstatus

Windows de 64 bits:

Códigos para chave de ativação do Microsoft Office Office 2010 (32 bits) cscript “C:\Arquivos de Programas (x86)\Microsoft Office\Office14\OSPP.VBS” /dstatus Office 2010 (64 bits) cscript “C:\Arquivos de Programas\Microsoft Office\Office14\OSPP.VBS” /dstatus Office 2013 (32 bits) cscript “C:\Arquivos de Programas (x86)\Microsoft Office\Office15\OSPP.VBS” /dstatus Office 2013 (64 bits) cscript “C:\Arquivos de Programas\Microsoft Office\Office15\OSPP.VBS” /dstatus Office 2016 (32 bits) cscript “C:\Arquivos de Programas\Microsoft Office\Office16\OSPP.VBS” /dstatus Office 2016 (64 bits) cscript “C:\Arquivos de Programas (x86)\Microsoft Office\Office16\OSPP.VBS” /dstatus

Passo 3. Apenas os últimos cinco caracteres da chave de ativação serão exibidos. Para conseguir os outros, você deve entrar em contato com a Microsoft pelo 0800 da empresa.

4 de 4 Anote os últimos dígitos da chave de ativação do Office (Foto: Reprodução/Helito Bijora) — Foto: Reprodução/Helito Bijora Anote os últimos dígitos da chave de ativação do Office (Foto: Reprodução/Helito Bijora) — Foto: Reprodução/Helito Bijora

Com essas dicas, você poderá recuperar a chave de ativação do Office que está instalado em seu PC.

Veja também: assista ao vídeo abaixo com 5 dicas para comprar um PC gamer bom e "barato"