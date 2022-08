Como fazer dueto no TikTok com efeito de tela verde

O TikTok permite fazer dueto com efeito de tela verde de maneira fácil. O recurso, disponível no app para celulares Android e iPhone (iOS), coloca o vídeo original como plano de fundo, enquanto o usuário aparece em destaque em frente às imagens. Dessa forma, é possível usar o filtro para reagir a outros vídeos do app (fazer um react), reproduzir uma coreografia ou criar uma versão própria de um clipe. Após a publicação, o criador do conteúdo principal é creditado nas imagens com link que redireciona para o perfil dele. Veja, a seguir, como fazer dueto no TikTok com tela verde.