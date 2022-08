Como fazer marca d'água no Canva pelo celular

Fazer marca d'água no Canva é um procedimento simples de ser feito. O editor para celulares Android e iPhone (iOS) permite criar artes próprias para identificar arquivos, seja do zero ou a partir de templates prontos, e oferece ferramentas gratuitas para personalizar a arte - como a possibilidade de escolher fontes e incluir símbolos, por exemplo. Ainda, vale dizer que a função de fundo transparente também pode ser útil nesse tipo de criação, porém só está disponível para assinantes da versão Pro do app. Veja, a seguir, como criar marca d'água no Canva.