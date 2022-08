Como fazer o Google Assistente ler textos em voz alta para você

O Google Assistente possui o recurso de leitura em voz alta, que funciona para textos de páginas da web, redes sociais e softwares diversos da Google Play e App Store. Disponível no app para celulares Android e iPhone (iOS), a ferramenta é ativada por meio de comando de voz, e pode ser muito útil para pessoas com baixa acuidade visual ou que somente desejam otimizar tempo - como aqueles que desejam ouvir as notícias enquanto dirigem. Confira, a seguir, como fazer o Google Assistente ler textos para você.