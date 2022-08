Como fazer PROCV no Excel? Veja o que é a fórmula e como usar na planilha

Saber fazer a fórmula PROCV no Microsoft Excel é o desejo de muitos usuários. O Excel possui muitas ferramentas de cálculos, mas isso é apenas o básico do que o programa pode fazer. O verdadeiro potencial do software está nos recursos de pesquisa e referência, que permitem realizar algumas "mágicas" com as informações. Entre essas funções, uma das que mais se destaca é a PROCV (na versão em inglês: VLOOKUP). Descubra o que é a função PROCV e veja o passo a passo para trabalhar com a fórmula no Excel para aproveitar o melhor do programa de planilhas.