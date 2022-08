Como fazer tabela de preços pelo celular usando o Canva

Fazer tabela de preços pelo Canva, aplicativo de edição disponível para celulares Android e iPhone (iOs), é um procedimento simples. A plataforma conta com muitas opções de templates prontos, que podem ser usados para divulgar preços de produtos ou serviços. Através do app, é possível personalizar todos os detalhes da arte, como fonte, tamanhos, elementos e cores. Além disso, caso queira, também é possível desenvolver modelos do zero e usar variadas opções de ferramentas gratuitas para deixar a criação como quiser. Confira, a seguir, como criar tabelas de preço através do Canva.