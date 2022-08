Como fazer teste das 5 linguagens do amor e descobrir qual é a sua

É possível fazer o teste das cinco linguagens do amor por meio do site IBC Coaching. A teoria, criada pelo autor Gary Chapman, propõe a existência de cinco formas diferentes de expressar afeto: tempo de qualidade, palavras de afirmação, atos de serviço, presentes e toque físico. Cada uma delas indica como você demonstra o amor, tanto em relações amorosas quanto em familiares ou de amizade. Assim, fazer o quiz pode ser uma boa forma de obter autoconhecimento e até mesmo de evitar conflito com pessoas que demonstram sentimentos de outra forma.

Quem tem como linguagem de amor o tempo de qualidade precisa passar um tempo unicamente com a pessoa amada, sem distrações. O resultado "palavras de afirmação" é exibido para aqueles que gostam de ouvir o amor verbalizado na forma de elogios e incentivos. Os atos de serviço são para as pessoas que expressam o amor por meio de atitudes como ajudar o outro em tarefas, enquanto a linguagem de amor de presentes é para quem prefere receber ou oferecer algum tipo de lembrança como forma de carinho. Por fim, o toque físico abrange manifestações de amor como abraços e beijos. No tutorial a seguir, veja como fazer o quiz das cinco linguagens do amor.

Como fazer o teste das linguagens do amor

Passo 1. Acesse o site IBC Coaching (https://ibccoaching.com.br/ferramentas/5-linguagens-do-amor/) e selecione a opção "Fazer o teste";

Passo 2. Em seguida, informe seu nome, e-mail, telefone celular, e concorde com a caixa "Eu concordo em receber comunicações". Na mesma tela, selecione se deseja fazer o teste de solteiro ou de casal, e clique em "Próximo". Vale ressaltar que os dois testes são compostos pelas mesmas sete perguntas, sendo que a diferença no teste de casal é que a pessoa irá responder com base nas atitudes do parceiro ou parceira;

Passo 3. Na tela seguinte, leia as instruções do teste. É preciso selecionar apenas uma resposta para cada pergunta. Depois de ler as instruções, prossiga em "iniciar teste";

Passo 4. Comece a responder o questionário, sempre preenchendo a resposta mais adequada e clicando no botão "Próximo".

Passo 5. Após responder todas as perguntas, será exibida a sua linguagem do amor predominante. Ao rolar a tela para baixo, aparecem também as porcentagens das outras duas linguagens do amor secundárias que você tem.

Com informações de IBC Coaching

