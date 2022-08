Como fazer um grupo comigo mesmo no WhatsApp

Criar grupo com você mesmo no WhatsApp é um procedimento que permite utilizar o mensageiro como um bloco de notas. Para isso, basta acessar o aplicativo, fazer um grupo com outro contato e, depois, removê-lo da lista de participantes. Assim, é possível ter um espaço privado na plataforma para armazenar várias informações, como lembretes, documentos, fotos, vídeos e links. As anotações ficam guardadas num só lugar e, para achar uma específica, basta usar a barra de busca. O método viralizou na última semana, após usuários compartilharem print do nome do grupo que têm consigo mesmos no mensageiro. Veja, no tutorial a seguir, como criar um grupo só com você no WhatsApp.