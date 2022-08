Como fazer um podcast com vídeo no Spotify usando a Anchor

Agora é possível criar um podcast com vídeo e subi-lo para o Spotify . O recurso, que já estava disponível em outros países, foi expandido para o Brasil em julho e funciona por meio da Anchor , plataforma gratuita integrada ao streaming. Disponível na versão web e para celulares com Android e iPhone ( iOS ), a Anchor possibilita gravar e editar arquivos para a produção de podcasts, incluindo os com vídeo. Após os ajustes e a publicação, o serviço distribui o episódio automaticamente no Spotify. Confira, no tutorial a seguir, como fazer um podcast em vídeo no Spotify usando a Anchor.

Como criar um podcast em vídeo com a Anchor

Passo 1. No computador, acesse o site da Anchor (anchor.fm) e faça login com e-mail e senha. Caso não possua uma conta na plataforma, cadastre-se usando o botão "Inscreva-se";

Passo 2. Após fazer login, vá em "Novo episódio", localizado na barra de ferramentas na parte superior da tela. Em seguida, selecione "Upload rápido" para importar um arquivo de vídeo ou "Criar um episódio" para criar um instantaneamente;

Passo 3. Em seguida, abra a pasta com o arquivo de vídeo escolhido e selecione "Abrir";

Passo 4. Uma guia chamada "Opções do episódio" será aberta. É neste espaço que você deve adicionar todas as informações do conteúdo, como título e descrição do episódio. Antes de publicar, é possível conferir o áudio do vídeo para verificar se não há algum ruído ou falha. Para isso, basta tocar sobre a seta ao lado do nome do arquivo;

Passo 5. Nesta mesma guia, também é possível adicionar enquetes e caixas de perguntas para que os fãs do conteúdo interajam. Incluídas todas as informações, prossiga clicando no botão "Próximo", no canto superior direito;

Passo 6. Uma tela de personalização do podcast em vídeo será aberta. Você deve informar o nome, descrição, categoria e idioma do podcast. Feito isso, prossiga em "Continuar". É importante ressaltar que são essas informações que levarão o usuário ao seu perfil do Spotify;

Passo 7. Para finalizar a publicação, escolha uma foto de capa para seu podcast em vídeo. É possível procurar uma foto, fazer upload de uma foto ou solicitar que o Anchor faça isso para você. No exemplo ilustrado, selecionamos a opção "Fazer upload de uma imagem";

Passo 8. Escolha a foto desejada para a capa do seu podcast e prossiga em "Abrir";

Passo 9. É possível ainda personalizar o tamanho da imagem de capa escolhida. Para ajustá-la, aumente ou diminua o zoom na barra de controle abaixo da fotografia selecionada. Em seguida, vá em "Continuar";

Passo 10. Após a seleção, você pode aplicar texto à capa do podcast, se quiser. Para isso, basta marcar a opção "Aplicar texto", logo abaixo da imagem. A aplicação do logotipo da Anchor também é opcional. Personalize a fonte, o alinhamento e a cor do texto. Finalizados os ajustes, continue em "Atualizar arte da capa";

Passo 11. Finalmente, prossiga em "Publicar";

Passo 12. O site, então, informará dois links para acesso ao podcast em vídeo: um pelo Spotify e outro pela Anchor. Basta copiar a URL e colá-la na barra de endereços para abrir o conteúdo;

Passo 13. Acesse o link gerado e confira, pelo navegador, o podcast em vídeo publicado no Spotify;

Passo 14. Você também pode abrir o link gerado no celular e ouvir o podcast pelo aplicativo do Spotify. Basta pressionar o botão "Play";

Passo 15. Pronto. Feito isso, seu podcast em vídeo será exibido no aplicativo. Para compartilhar o episódio com seus amigos, basta tocar no ícone de compartilhamento e selecionar a rede social desejada.

Com informações de Anchor e TechCrunch

