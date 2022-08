Fixar linha no Excel é um recurso muito útil quando se está trabalhando com planilhas grandes. Isso porque, ao lidar com tabelas mais extensas, é comum ter dificuldade para buscar informações no documento. Com a funcionalidade de congelar painéis, o Excel mantém imóvel a linha ou coluna que foi selecionada pelo usuário. Assim, é possível navegar pela planilha sem que as informações dessas células específicas desapareçam de vista. No tutorial a seguir, o TechTudo ensina como fixar linha no Excel.