Como fixar mensagem no WhatsApp no iPhone (iOS) e no Android

Fixar mensagens no WhatsApp é um procedimento simples que pode ser feito rapidamente em celulares Android e iPhone (iOS). O mensageiro da Meta permite manter até três conversas fixadas no topo da lista de chats, sejam elas privadas ou em grupo. O recurso é útil porque permite acessar mais rapidamente as janelas de bate-papo, sem a necessidade de procurar por elas na lista principal. O usuário também pode desafixar os chats quando quiser por meio de comandos rápidos. Confira, a seguir, como fixar mensagem no WhatsApp no iPhone e no Android.