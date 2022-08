Como formatar o Moto G e resetar para as configurações de fábrica

Formatar e resetar o Moto G e outros celulares da Motorola pode resolver problemas de desempenho. Por não ter bateria removível, reiniciar o aparelho com o Android travado não é uma tarefa tão simples. Restaurar o smartphone também pode ser útil quando você deseja vendê-lo e precisa deixá-lo como novo. Pensando nisso, o TechTudo preparou um tutorial completo com dicas sobre como reiniciar um aparelho da linha Moto G congelado e formatar para resolver falhas. Além do Moto G, a dica também vale para telefones das linhas Moto X e o Moto E.