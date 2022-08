Como instalar programas no Linux

Instalar programas no Linux é bastante simples. Apesar das diferenças, as diversas distribuições do sistema operacional possuem um gerenciador de software, através do qual é feito o download dos programas. O recurso é similar às lojas de aplicativo Microsoft Store e Google Play Store, servindo também para atualizar os itens já baixados. No tutorial abaixo, veja como fazer a instalação de um software no Linux. O passo a passo foi executado no Ubuntu, a distribuição mais popular do sistema baseado em Unix, que tem como o Ubuntu Software Center como gerenciador de download e instalação.