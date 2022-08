Como jogar de Ahri no LOL: veja dicas de runas, builds e counters

Em League of Legends (LOL) , Ahri é uma das personagens mais queridas e populares. A maga tem a habilidade de se transformar em assassina e carregar jogos a partir da rota do meio. Além disso, ela é capaz de empurrar o adversário, contém controle de grupo (CC) , alto potencial de destruição e, a partir do nível seis, uma forte mobilidade devido à sua ultimate. A Raposa de Nove Caudas também é uma ótima opção em teamfights, sempre sendo um perigo para a backline inimiga. Confira a seguir as principais habilidades, opções de runa, feitiços, builds, counters e dicas para aprimorar a jogabilidade com a personagem no MOBA da Riot Games . Este guia foi realizado com base no patch 12.13.

Habilidades da Ahri em LOL

Furto da Essência (Passiva)

Ahri ganha um Fragmento de Essência a cada tropa ou monstro eliminado. Ao acumular nove, ela os consume para se curar. O efeito da cura é baseado no nível da personagem + 20% de Poder de Habilidade (PdH).

Orbe da Ilusão (Q)

A campeã lança sua orbe em linha reta e a puxa de volta para si, causando Dano Mágico na ida e Dano Verdadeiro na volta. Caso atinja o inimigo no ponto máximo, ambos os danos são causados ao mesmo tempo.

Fogo de Raposa (W)

Ahri é capaz de evocar três Fogos de Raposa e os lança em inimigos próximos (dando preferência a campeões e para last hit). A habilidade gera um efeito bônus de Velocidade de Movimento por um curto período.

Encanto (E)

A Raposa de Nove Caudas lança um beijo que causa dano e encanta um inimigo. A habilidade interrompe qualquer ação e habilidade de movimento, fazendo com que o adversário ande na direção da campeã enquanto encantado.

Ímpeto Espiritual (R)

Ahri pode se movimentar de maneira rápida e lança raios de essência, que causam dano ao adversário. A habilidade pode ser conjurada por três vezes até entrar em Tempo de Recarga, sendo possível estender o número de conjurações caso a campeã consiga eliminar campeões inimigos.

Ordem das Habilidades da Ahri em LOL

Independentemente do cenário, a ordem das habilidades costuma ser o mesmo: Orbe da Ilusão (Q) > Fogo de Raposa (W) > Encanto (E), mesmo que nos primeiros níveis essa lógica não seja seguida. Nos três primeiros níveis a ordem tem sido W>Q>E ou W>E>Q, a depender do match up. Observe a seguir:

Ordem de Habilidades | Ahri 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Orbe da Ilusão Q Q Q Q Q Fogo de Raposa W W W W W Encanto E E E E E Ímpeto Espiritual R R R

Runas e Feitiços da Ahri

Com relação aos Feitiços, as combinações mais utilizadas para a campeã são Flash e Incendiar e Flash e Teleporte, com a primeira aumentando o potencial de matar o adversário. Uma opção situacional é utilizar Flash e Purificar, caso o time inimigo tenha muito controle de grupo e isso seja uma preocupação, especialmente no início do jogo. Para a árvore de runas, Eletrocutar, da árvore Dominação, tem sido a opção primária mais viável também a mais popular, segundo o Mobalytics. O complemento é com a árvore de Inspiração.

Eletrocutar

Ao causar dano após atingir o inimigo com três ataques ou habilidades separadas em até três segundos, Eletrocutar é a principal escolha para Ahri pois tem o poder de combinar com suas habilidades. Ao utilizar Fogo de Raposa, em conjunto com ataques básicos, a runa será ativada facilmente, causando um grande impacto na barra de vida do adversário. Com "Gosto de Sangue", a campeã adiciona ainda mais cura ao seu arsenal, aumentando a capacidade de se sustentar na rota. "Globos Oculares" adiciona mais dano e "Caça Suprema" é capaz de diminuir o tempo de recarga da ultimate.

Na árvore secundária, Inspiração, opte por várias de acordo com a necessidade da partida. Segundo o Mobalytics, "Entrega de Biscoitos" e "Tônico de Distorção no Tempo" são as opções iniciais mais comuns. Ambas adicionam capacidade de sobreviver mais tempo na rota. "Pulverizador de Tropas", Perspicácia Cósmica e "Sincronia Perfeita" também podem ser opções ocasionais. Complete a árvore de talentos com Velocidade de Ataque, Força Adaptativa e Armadura ou Resistência Mágica dependendo do adversário na última opção.

Exemplos de Builds

A principal escolha para Ahri tem sido o Glacieterno como item mítico. Juntamente com Encanto (E), pode ser uma combinável de controle de grupo capaz de causar a morte instantânea de um inimigo ou até mesmo permitir que as habilidade de Ahri saiam do Tempo de Recarga. Outra opção viável é Tormenta de Luden, por adicionar bom dano mágico.

Lembre-se: builds devem ser adaptadas para cada partida. A melhor opção é que elas sejam alteradas de acordo com a necessidade de cada novo jogo. Analisar as situações micro (rota) e macro (mapa inteiro) são essenciais para que uma build seja otimizada e faça o personagem atingir o maior potencial durante uma partida. Veja, a seguir, uma build para Ahri.

Dicas

Tente manter a rota sob controle com a utilização de Orbe da Ilusão (Q), para manter o ritmo da onda de tropas, eliminando-as rapidamente quando necessário. Utilize a angulação do personagem para tentar punir também o adversário enquanto limpa as tropas;

Faça uso de Eletrocutar nos níveis mais baixos, especialmente se iniciar o jogo com a Poção Corrupta, pois terá como se curar das trocas em lutas;

Encanto (E) tem o poder de cortar e impedir avanços, mitigando até mesmo o dano das habilidades inimigas que seria causados a você. Aprimore a utilização contra inimigos que tenham habilidades desse tipo;

Furto da Essência (passiva) pode ser um trunfo para enganar o inimigo e se curar de maneira inesperada;

Tente sempre se reposicionar com o Ímpeto Espiritual (R) para atingir os alvos mais interessantes do outro time, como atiradores, meios e outros possíveis carregadores.

Counters

