Como jogar de Senna no Wild Rift: veja dicas de build, habilidades e mais

Senna e seu marido, Lucian, formam um importante casal de atiradores no "lore" de League of Legends — Foto: Divulgação/Riot Games

Senna ganha Névoa quando ataca as almas que caem de inimigos mortos, minions ou adversários atingidos por ela duas vezes dentro de quatro segundos. Ela também causa 1,2% da vida dos inimigos como dano físico. Cada Stack de Névoa aumenta seu dano de ataque em 1, e, com 20 Stacks, a campeã recebe ainda 12 de alcance de ataque, além de 15% de chance de acerto crítico. Os 35% de taxa de crítico excedentes são convertidos em vampirismo físico.

Senna dispara uma onda de Névoa Negra para causar 70 de dano físico ao primeiro inimigo que for atingido. A diferença em relação a Escuridão Perfurante está no segundo efeito: após um intervalo de um segundo, o alvo e inimigos próximos são enraizados por 1,3 segundo. O Abraço Final tem 11 segundos de tempo de recarga, custando 55 de mana para ser utilizado.

A ultimate de Senna faz com que ela dispare um raio global que concede 120 de escudo aos aliados durante três segundos, e causa 250 de dano físico aos inimigos atingidos no centro da habilidade. A Sombra da Alvorada tem 85 segundos de tempo de recarga, e custa 100 de mana para ser utilizada.

Senna deve ter como prioridade de upgrade a Escuridão Perfurante, seguido do Abraço Final. As duas habilidades fornecem dano, enquanto a Escuridão Perfurante cura Senna e seus aliados, aumentando a durabilidade. O Abraço final é uma importante ferramenta de controle de grupo graças ao efeito de enraizamento.

Esta build tem a mesma utilidade das anteriores, com a diferença do escudo que Aery proporciona — Foto: Reprodução/Bruna Telles

Ironicamente, Lucian é um campeão difícil para Senna enfrentar. Ele também é atirador, porém seu forte é no início do jogo, enquanto Senna brilha apenas no final. Se tiver a chance, entretanto, Lucian não deixará Senna alcançar o late game. Leona também é um pesadelo para Senna, tal como são os suportes de engage no geral. Por conta disso, ela poderá ter um início de jogo complicado. Outro grande counter é Sona. A mestra das cordas tem alcance de habilidades maior, e sua capacidade de cura minimiza os impactos dos pokes da Senna.