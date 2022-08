Como ler QR Code no iPhone

O iPhone (iOS) permite ler QR Code de duas maneiras. A mais simples utiliza a câmera do celular da Apple, exibindo o link de destino antes de abrir a página no navegador. Um outro método permite adicionar um atalho nativo na Central de Controle — neste caso, o link é aberto de forma imediata após a leitura, tornando-se uma opção mais rápida de visualização. Este modo ainda oferece acionamento da lanterna para ler QR Codes em ambientes com baixa iluminação. Confira, a seguir, como realizar os dois procedimentos no seu smartphone.