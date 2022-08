Como mandar vídeo grande no WhatsApp

Enviar vídeo grande no WhatsApp é um procedimento que, se feito de forma direta, pode não dar certo. Isso acontece devido à limitação imposta pelo recurso no tamanho dos arquivos, que devem ter até 16 MB. Por isso, para enviar mídias maiores, usuários precisam recorrer a outros métodos para mandar vídeos no app - como usar o botão “Documentos”. Por meio dele, a mídia é transformada em anexo e, assim, o envio é realizado. Ainda, outra opção possível é fazer o compartilhamento por link de nuvem, como por WeTransfer. Veja, a seguir, como enviar vídeo grande no WhatsApp.