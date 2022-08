Como melhorar no Valorant? Oito dicas para jogar bem o game de tiro

É importante, por exemplo, entender como funciona os agentes e as armas, conhecer os mapas disponíveis e sempre praticar. Por essa razão, o TechTudo criou uma listagem com dez tópicos para aprimorar as suas habilidades no jogo de tiro. Confira!

1. Saiba como se mover pelo mapa

Atualmente, Valorant possui oito mapas disponíveis para jogar: Pearl, Fracture, Breeze, Icebox, Bind, Haven, Split e Ascent. Conhecê-los é um ótimo passo para melhorar sua gameplay durante as partidas, uma vez que se torna mais fácil elaborar estratégias e escolher agentes de acordo com o cenário atual.

Ter uma noção básica sobre os ambientes do game ajuda não só você, mas todo o time: dessa forma, a comunicação se torna mais fácil. Para completar, aprender sobre os pontos específicos dos cenários é útil para montar composições e, durante a partida, se posicionar melhor para evitar emboscadas ou, dependendo, se preparar para criar armadilhas.

2. Saiba o que faz o seu agente

Com um elenco diversificado, Valorant apresenta agentes com habilidades e funções únicas e que podem impactar diretamente nos resultados das rodadas. Conhecer os personagens não só facilita a gameplay, como também ajuda o time a montar estratégias baseadas na atual composição.

Quando você entende o que faz cada personagem, sua jogatina se torna mais simples. Por exemplo: no jogo, o som é um fator importante e, justamente por isso, é possível ouvir os inimigos utilizando suas habilidades ultimates. No entanto, se você não tem conhecimento sobre elas, fica difícil evitá-las ou pensar em planos para contornar a situação.

3. Entenda o poder de cada arma

Contando com a faca, o game possui 18 armas atualmente. Conhecê-las é essencial por diversos motivos: saber quais são mais fáceis de utilizar, entender o meta e escolher o armamento mais forte, conhecer o recoil da arma, analisar o preço de cada uma antes do início do round e dominar a utilidade de cada uma. Compreender a natureza dos armamentos facilita o treino com cada um, além de te conceder maior versatilidade ao longo das partidas.

4. Não se esqueça de praticar sempre

Iniciante ou não, o jogador deve praticar sempre. Por essa razão, Valorant conta com um modo treino, em que você pode treinar a mira (com ou sem os bots), alternar entre as opções de agentes e armamentos, plantar e desarmar a spike e simular situações para aprimorar a sua movimentação. Portanto, sempre que possível, utilize essa área de exercício para se aperfeiçoar.

5. Aim Lab

6. Caminhe, não corra

Como dito anteriormente, o som é uma ferramenta valiosa no jogo de tiro da Riot Games. Além da possibilidade de ouvir as habilidades inimigas, os jogadores também conseguem escutar os passos dos adversários. Com isso em mente, é importante caminhar em vez de correr — assim, os oponentes terão menos chances de perceber a sua presença pelo mapa.

Ao dominar a movimentação, você também consegue aumentar as suas chances de acertar seus adversários, já que atirar parado torna mais fácil o processo de mirar e controlar a arma. Quando o jogador corre, o recuo da arma aumenta e a precisão diminui, fazendo com que os tiros saiam em direções aleatórias.

7. Não deixe de conferir o minimapa

Durante a adrenalina das partidas, é comum se esquecer de detalhes importantes, como o minimapa. No entanto, checá-lo é essencial ao longo dos rounds, uma vez que o jogador consegue visualizar o som dos seus passos, além de confirmar a localização dos inimigos e dos companheiros. Ademais, a área de impacto de habilidades como a ultimate do agente Sova, por exemplo, pode ser vista no minimapa, facilitando na hora de conjurá-la no time adversário.

8. Não deixe de se comunicar com o time

No Valorant, a união entre os companheiros de equipe faz a diferença. Por essa razão, o game conta com um canal de voz que possibilita a troca de ideias e estratégias entre o time. Não deixe de aproveitar essa ferramenta para entrar em contato com os membros do grupo — assim, os rounds se tornam consideravelmente mais fáceis.

Devido ao comportamento tóxico de alguns jogadores, talvez você opte por desativar o canal de voz. Felizmente, o game conta com outras ferramentas de comunicação, como o próprio chat, em que é possível escrever para os seus companheiros de equipe; e o sistema de pings, que é muito útil para pedir ajuda, sinalizar o status da habilidade ultimate e indicar seu próximo passo, por exemplo. Nem sempre é simples interagir com outros players, mas é importante nunca deixar de se comunicar.