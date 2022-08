Como mudar senha do Caixa Tem pelo celular

Mudar a senha do Caixa Tem é um procedimento útil se esquecer o código ou apenas quiser fazer uma redefinição para melhorar a proteção da conta. Para isso, basta acessar o aplicativo do banco, disponível para celulares Android e iPhone (iOS), e acionar o recurso de recuperação de senha, que solicita o número do CPF. A alteração final é feita através do e-mail cadastrado e o acesso com a nova credencial é liberado na mesma hora. Veja, a seguir, o passo a passo de como trocar a senha do Caixa Tem pelo celular.