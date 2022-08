Como reconhecer firma online pela plataforma e-notariado

Já o reconhecimento de firma por semelhança, realizado apenas presencialmente, é quando o cartório compara e certifica-se de que a assinatura do documento é a mesma registrada no banco de dados. Nesse caso, a presença do signatário é dispensável. Esse serviço é comum para registro de compra ou venda, transferência de veículos automotivos, contratos imobiliários e autorização para viagem no exterior de menores de idade, entre outros.

O reconhecimento de firma online é uma boa opção para aqueles que não podem comparecer ao cartório ou desejam evitar filas. Para realizar o serviço de forma digital, é preciso abrir uma firma presencialmente, ou seja, fazer uma assinatura arquivada em uma ficha, em um dos cartórios disponíveis na plataforma. Além de ser mais prático, o custo do serviço online é o mesmo que o praticado no balcão do cartório, e é possível enviar o documento com reconhecimento de firma para os destinatários finais.

Passo 10. Após o preenchimento das informações, a plataforma solicitará o pagamento do reconhecimento de firma por Pix ou cartão de débito. Após efetuar o pagamento, clique em "Disparar a realização das assinaturas" para as partes do documento. Esta etapa é feita via conferência no Zoom juntamente com o tabelião, para que ele possa autenticar a autoria do material imediatamente. Concluído o reconhecimento, o documento assinado e autenticado ficará disponível no portal ao clicar no botão "Documentos", no menu do lado direito.