Como reduzir vídeo para WhatsApp? Veja como comprimir para enviar no app

Reduzir vídeo grande para enviar pelo WhatsApp é possível com uma dica simples. O mensageiro é um dos meios mais usados para compartilhar fotos e vídeos, mas, infelizmente, há algumas restrições de tamanho. Embora as versões mais recentes do app contem com um sistema próprio de compactação, alguns usuários ainda têm dificuldade para mandar arquivos grandes. Se esse é seu caso, acompanhe o passo a passo a seguir e aprenda como comprimir vídeos para enviar pelo WhatsApp em celulares Android ou iPhone ( iOS ).

O segredo é diminuir o tamanho do vídeo antes de enviá-lo via WhatsApp ou qualquer outro aplicativo que tenha restrição de tamanho na troca de arquivos. A dica é usar o apps como o Compacta Video. Veja a seguir como usá-lo e enviar vídeos mais longos pelo WhatsApp no Android e iPhone.

Como enviar um vídeo grande pelo WhatsApp

Como reduzir vídeo para WhatsApp no Android

Passo 1. Acesse o TechTudo Downloads e baixe o Compacta Video no seu celular Android;

Passo 2. Após a instalação, abra o aplicativo e vá até a pasta "Câmera", que reúne todos os vídeos do celular. Os ícones dos vídeos surgem na janela seguinte, bastando clicar no arquivo que deseja compactar;

Passo 3. Há várias opções sobre o que fazer com o vídeo, como extrair MP3, cortar, acelerar e reproduzir. No caso, vá em "Compactar Video". Em seguida, escolha o tamanho que você deseja para seu arquivo — lembre-se que o WhatsApp não aceita vídeos maiores que 10 MB. Ao mesmo tempo, é importante saber que, quanto menor o tamanho do vídeo, mais comprometida fica a qualidade.

Passo 4. Depois disso, é preciso esperar o processo de compactação terminar, o que pode levar alguns minutos, dependendo do tamanho do vídeo.

Como reduzir vídeo para WhatsApp no iPhone

Passo 1. Faça download do app ‎Video Compressor:Shrink videos, disponível para iOS;

Passo 2. Após a instalação, aparecerá um aviso de permissão para acesso às fotos de sua câmera. Clique em Permitir. Ao abrir o app, ele mostrará todos os vídeos disponíveis na pasta "Câmera". Selecione o arquivo que você deseja compactar e clique em "Import";

Passo 3. Abaixo do vídeo, há uma barra com diversas opções de tamanho e percentual do vídeo. Escolha o tamanho que deseja reduzir com um movimento na barra da esquerda para a direita. Em seguida, toque em "Compress";

Passe 4. Aguarde até que o processo de compressão termine. Clique em "Share compressed video", no canto inferior para compartilhar o arquivo em redes sociais ou mensageiros, como WhatsApp. O vídeo será armazenado em sua pasta "Câmera", pronto para ser enviado a um contato pelo WhatsApp.

