A entrevista de Jair Bolsonaro no Jornal Nacional, realizada na noite da última segunda-feira (22), pode ser assistida na íntegra pelo computador e pelo celular. A sabatina completa, conduzida por William Bonner e Renata Vasconcellos nos estúdios da TV Globo, no Rio de Janeiro, está disponível no G1 e no Globoplay, inclusive para não assinantes. Para assistir ao encontro no streaming, basta fazer login com uma Conta Globo, que é grátis. Confira, no tutorial a seguir, como rever a entrevista completa de Bolsonaro no Jornal Nacional.