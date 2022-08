Como rever o debate da Band com os candidatos à Presidência online

O debate da Band com os candidatos à Presidência da República, que aconteceu na noite do último domingo (28), pode ser revisto na íntegra pelo computador e pelo celular. O encontro durou cerca de 2h40 e reuniu Ciro Gomes (PDT), Jair Bolsonaro (PL), Luiz Felipe d'AviIa (Novo), Lula (PT), Simone Tebet (MDB) e Soraya Thronicke (União Brasil), os quais puderam responder a perguntas uns dos outros e também de jornalistas. Eleitores que não puderam assistir ao embate e querem saber como foi o debate da Band ontem podem recorrer aos canais da TV Bandeirantes e do Portal UOL no YouTube, onde o encontro está disponível na íntegra. Veja, a seguir, como assistir ao debate dos candidatos a presidente na Band online.