Como saber o número da minha conta Caixa Tem

Saber o número da conta digital do Caixa Tem é um procedimento simples de ser feito pelo smartphone. A numeração, criada automaticamente ao se cadastrar no serviço, fica disponível dentro do aplicativo para celulares Android e iPhone (iOS), detalhada entre número da agência, conta e operação bancária. A ferramenta permite copiar os códigos para o usuário compartilhar com outras pessoas pelo WhatsApp, por exemplo, para receber pagamentos, transferências ou Pix. Confira, a seguir, como saber o número da conta digital do Caixa Tem pelo celular.