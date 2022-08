A área de transferência do Windows é um ambiente em que o sistema mantém armazenados textos e fotos copiados pelo usuário. Baseado em nuvem, o serviço permite a localização de itens copiados pela função “Control + C” ou via captura de tela, facilitando e agilizando a recuperação dos elementos. De forma nativa, o sistema também possibilita sincronizar esses itens entre diferentes dispositivos logados com uma mesma conta Microsoft. Confira, no tutorial a seguir, como ver a área de transferência do PC. O procedimento foi realizado no Windows 10.