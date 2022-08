Como ver a lista de candidatos das Eleições 2022 no site do TSE

É possível ver a lista completa dos candidatos das eleições 2022 no site do Tribunal Superior Eleitoral ( TSE ). O órgão elaborou uma página própria para essa finalidade, onde é possível consultar quem são os candidatos a presidente em 2022, número de votação, situação da candidatura e outras informações sobre os que disputam uma cadeira nessas eleições. Este ano, a votação engloba também os cargos de governador, senador, deputado federal, deputado estadual e deputado distrital. O portal do TSE mostra ainda dados pessoais do candidato, além de informações técnicas sobre a campanha e prestação de contas.

Com os dados em mãos, o eleitor pode tirar quaisquer dúvidas antes da votação, que acontece em 2 de outubro no primeiro turno e no dia 30 de outubro em caso de segundo turno. Veja, no tutorial a seguir, como ver a lista de candidatos das Eleições 2022 e tenha todas as informações sobre a votação deste ano.

Como ver a lista de candidatos das Eleições 2022

Passo 1. Acesse o site de Divulgação de Candidaturas e Contas Eleitorais do TSE (divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga). Note que, na parte superior, ele exibe um resumo do número de candidaturas para todos os cargos em disputa nas eleições 2022. Desça a tela para acessar a área de consulta por região;

Passo 2. Ao chegar na consulta de candidaturas por região, você verá um quadro geral de todo o Brasil e mais cinco, de cada região. Selecione a região que lhe interessar;

Passo 3. Serão exibidos cards de todos os estados que compõem a região selecionada. Posicione o cursor sobre o estado desejado para expandir o resumo de cargos em disputa e de diretórios (partidos políticos). Todos os escritos em azul são links; vá no botão "Candidaturas" para ver a relação de todos os candidatos do estado, de todos os cargos, ou selecione um cargo específico. Neste exemplo, clicamos em "Governador" do MG;

Passo 4. O site mostra o nome na urna, nome completo, número de votação, situação da candidatura, partido ao qual é filiado e a coligação realizada para as eleições 2022. Para saber todos os detalhes sobre um candidato, vá no nome dele relacionado no campo "nome da urna";

Passo 5. Além do nome completo e partido, o site exibirá informações pessoais como data de nascimento, raça, gênero, escolaridade e ocupação. Também são informados o limite legal de gastos para 1º e 2º turnos e bens declarados, bem como anexados documentos como proposta de governo e certidões criminais da justiça federal, entre outros. Há, ainda, o link para a página do "vice/suplente", localizada no canto inferior esquerdo;

Passo 6. O processo descrito acima é idêntico para conhecer os candidatos a deputado estadual 2022, deputado federal e deputado distrital e senador. Basta escolher a região, selecionar o estado e ir no link do cargo que você quer consultar. Você também pode alterar o cargo de um mesmo estado clicando na seta da função, localizada no canto superior esquerdo da lista, e selecionando outro cargo;

Passo 7. Para ter acesso aos candidatos à presidência 2022, vá em "Brasil";

Passo 8. Posicione o cursor sobre o card "Brasil" para ver o resumo de cargos e partidos. Clique sobre "Presidente";

Passo 9. A forma de navegação é a mesma apresentada para governador e outros cargos. Vá no link do campo "Nome na urna" para saber mais sobre o candidato. Para voltar à tela principal do site, selecione "Página inicial";

Passo 10. Desça até o fim da página inicial para chegar à seção "Consultas Individuais / Contas Eleitorais". Ali, você pode verificar informações sobre limite de gastos das campanhas, ranking de doadores e fornecedores de campanha, estatísticas de candidaturas e outras informações relevantes sobre o financiamento eleitoral.

Com informações de TSE

