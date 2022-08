Como ver o e-mail do Facebook? Veja como descobrir seu login de cadastro

Ver o e-mail do Facebook para descobrir o seu login de cadastro é uma tarefa simples. A rede social da Meta usa como login o endereço de e-mail informado no momento do cadastro. Entretanto, como esses dados geralmente ficam salvos no navegador e o usuário não precisa digitá-los para acessar a sua conta, é comum esquecer o login e senha – veja como recuperar conta do Facebook caso você tenha esquecido o e-mail e senha. Se você não se lembra de qual e-mail usou para se cadastrar na plataforma, confira a dica a seguir e aprenda a descobrir.