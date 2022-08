Corinthians x Flamengo ao vivo: onde assistir ao jogo da Libertadores online

Corinthians e Flamengo jogam, às 21h30 (horário de Brasília) desta terça-feira (2), a partida de ida pela fase quartas de final da Copa Libertadores da América 2022, no estádio Neo Química Arena. O jogo será transmitido ao vivo na TV pelo SBT , e a transmissão pode ser acessada gratuitamente no site da emissora no PC e em celulares Android ou iPhone ( iOS ), sem a necessidade de fazer cadastro. Confira, no tutorial a seguir, como assistir a partida entre Corinthians e Flamengo pela Libertadores ao vivo e online.

Corinthians x Flamengo ao vivo: partida pela Libertadores 2022 tem transmissão ao vivo e online no site do SBT

Corinthians x Flamengo ao vivo: como assistir ao jogo no pelo PC

Passo 1. Para assistir à partida entre Corinthians e Flamengo pela Libertadores 2022 hoje ao vivo e online, abra a página do SBT (sbt.com.br) na web. Em seguida, vá no botão "Ao Vivo", localizado no canto superior esquerdo, para acessar o player de transmissão da programação ao vivo da emissora;

Ao acessar a seção "Ao Vivo", espectador consegue acompanhar Corinthians x Flamengo pela Libertadores 2022 no site do SBT

Passo 2. Na hora do jogo, pressione o botão "Play". Feito isso, espere o fim do anúncio para que a transmissão da partida comece automaticamente. Para visualizar toda a programação do SBT, vá no botão "Ver horários de todos os programas".

Torcedor deve clicar no botão "Play" no site do SBT para assistir às quartas de final da Copa Libertadores 2022 ao vivo e online

Corinthians x Flamengo ao vivo: como assistir ao jogo no SBT pelo celular

Passo 1. Para assistir a Corinthians x Flamengo pelas quartas de final da Copa Libertadores 2022 hoje ao vivo, acesse a página do SBT (sbt.com.br) pelo navegador do celular. Na tela inicial, toque no botão "Ao Vivo", localizado no canto superior esquerdo. No horário marcado para o início da partida, toque no botão "Play" e aguarde o fim do anúncio para que a transmissão inicie. Para acessar toda a programação diária da emissora, selecione a opção "Ver horários de todos os programas".

Transmissão de Corinthians vs Flamengo pode ser acompanhada ao vivo e de graça no site do SBT pelo navegador do celular

Pronto. Aproveite as dicas do tutorial e acesse o site do SBT para acompanhar a partida entre Corinthians e Flamengo pelas quartas de final da Copa Libertadores da América 2022 ao vivo e online.

