Criança Esperança 2022: como assistir ao show ao vivo

O show do Criança Esperança 2022 acontece às 22h35 (horário de Brasília) desta segunda-feira (15), logo após o capítulo da novela "Pantanal". Apresentado por Taís Araujo, Tadeu Schmidt, Marcos Mion e Paulo Vieira, o evento será transmitido ao vivo no Globoplay , por meio do sinal da TV Globo . Em sua 37ª edição, a iniciativa social que arrecada fundos para 71 instituições contará com apresentações musicais de diversos artistas, como Ivete Sangalo, Zeca Pagodinho, Ludmilla, Péricles, e outros.

O Globoplay pode ser acessado de graça no computador e em celulares Android ou iPhone (iOS) por usuários que já têm uma Conta Globo. Usuários não cadastrados podem criar uma conta utilizando e-mail e senha ou importar dados de contas Facebook ou Google. Veja, no tutorial a seguir, como assistir ao show do Criança Esperança 2022 no Globoplay.

Criança Esperança 2022 ao vivo: show tem transmissão online no Globoplay

Criança Esperança 2022: como assistir ao show pelo PC

Passo 1. Para acompanhar o show do Criança Esperança 2022 hoje ao vivo, entre na página do Globoplay (globoplay.globo.com) na web e vá na seção "Agora na TV" para visualizar a programação da TV Globo ao vivo;

Público pode acompanhar o show do Criança Esperança 2022 ao acessar a seção "Agora na TV" no Globoplay

Passo 2. Agora, vá no botão "Assista agora" para ter acesso à janela de login ou realizar um cadastro gratuito na Conta Globo;

Login ou cadastro na Conta Globo podem ser feitos após espectador usar o botão "Assista agora"

Passo 3. Para fazer login na Conta Globo, use e-mail e senha já cadastrados. Também é possível vincular os dados de uma conta Facebook ou Google. Feito isso, vá no botão "Entrar" e espere a transmissão do evento começar. Se você ainda não tiver uma Conta Globo, selecione a opção "Cadastre-se";

Telespectador faz login na Conta Globo inserindo e-mail e senha já cadastrados ou dados de contas Facebook ou Google

Passo 4. Para se cadastrar gratuitamente, preencha todos os dados necessários e aceite os termos de uso. Depois, clique no botão "Cadastrar" para que a transmissão ao vivo do Criança Esperança 2022 comece automaticamente.

O cadastro na Conta Globo é realizado após usuário informar dados pessoais e aceitar os termos de uso e privacidade

Criança Esperança 2022: como assistir ao show pelo celular

Passo 1. Para assistir ao Criança Esperança 2022 hoje ao vivo no celular, abra o aplicativo do Globoplay. Logo na parte inferior da tela, vá na aba "Agora" e, em seguida, toque no botão "Assista agora" para poder fazer login ou se cadastrar na Conta Globo;

Show do Criança Esperança 2022 pode ser acompanhado de graça no Globoplay pelo aplicativo para celular

Passo 2. Faça login informando e-mail e senha já cadastrados na Conta Globo. Você também pode importar os dados de uma conta Facebook ou Google. Feito isso, vá no botão "Entrar" para a transmissão do show iniciar. Caso você ainda não tenha uma Conta Globo, selecione a opção "Cadastre-se", digite seus dados pessoais e aceite os termos de uso. Por fim, pressione o botão "Cadastrar".

Espectador pode fazer o login ou cadastro no Globoplay informando dados pessoais ou de contas Facebook ou Google

Pronto. Aproveite as dicas deste tutorial e acesse o Globoplay para assistir ao show do Criança Esperança 2022 ao vivo e online.

