Eleições 2022: como assistir ao debate presidencial na Band ao vivo

O primeiro debate presidencial das Eleições 2022 acontece às 21h (horário de Brasília) deste domingo (28), na TV Bandeirantes. O evento, promovido em parceria com o portal UOL, o jornal Folha de São Paulo e a TV Cultura, contará com a presença dos candidatos Ciro Gomes (PDT), Jair Bolsonaro (PL), Luiz Felipe d'AviIa (Novo), Lula (PT), Simone Tebet (MDB) e Soraya Thronicke (União Brasil). Os eleitores podem assistir ao debate online pelo site da Band no computador ou pelo aplicativo BandPlay, disponível para celulares Android ou iPhone (iOS). Pelo app, é necessário realizar um cadastro rápido. Veja, no tutorial a seguir, como assistir ao debate presidencial na Band ao vivo e online.