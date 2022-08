Eleições 2022: como consultar os candidatos a governador em cada estado

É possível consultar os candidatos a governador de todos os estados do Brasil nas Eleições 2022 no site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Pela página dedicada ao assunto, o público tem acesso a uma lista com os nomes dos candidatos, número de votação, informações financeiras, entre outros dados relevantes. Assim, o eleitor pode definir em quem votar para o cargo e preparar uma “cola” para levar no dia da votação. Confira, no tutorial a seguir, como consultar os candidatos a governador em cada estado do Brasil nas Eleições 2022 pelo site do TSE.