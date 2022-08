Eleições 2022: como descobrir o patrimônio do seu candidato pelo celular

Conferir o patrimônio do seu candidato para as Eleições de 2022 é um procedimento simples de ser feito pelo celular. O pleito, que está marcado para 2 de outubro, no primeiro turno, e 30 de outubro, caso ocorra o segundo turno, conta com várias informações disponíveis no portal do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o que permite conhecer melhor cada uma das opções de voto. Os dados incluem listas de patrimônio, que mostram os bens declarados por candidatos de todos os cargos das cinco regiões brasileiras (Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul), além do Brasil inteiro, no caso das eleições presidenciais. Veja, no tutorial a seguir, como realizar a consulta dos valores pelo celular.