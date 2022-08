Eleições 2022: como ver número dos candidatos a presidente e outros cargos

É possível ver o número dos candidatos a presidente nas Eleições 2022 por meio do site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). A página Divulgação de Candidaturas e Contas Eleitorais reúne a numeração do candidato na urna, o que é muito útil para fazer a “cola” no dia da votação. Além dos presidenciáveis, é possível ver as informações de candidatos a governador, senador e deputados federal e estadual. Outras informações, como prestação de contas e patrimônio declarado também estão disponíveis no portal. Confira, a seguir, como ver número dos candidatos pelo site do TSE.