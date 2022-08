Favourite Music Guru: como ver as músicas mais tocadas no seu Spotify

Favorite Music Guru é um site que mostra um ranking dos principais artistas e músicas ouvidas na sua conta do Spotify . Totalmente gratuita, a plataforma divide as classificações em curto, médio e longo prazo – contagens que abrangem, respectivamente, quatro semanas, seis meses e anos. Também é possível descobrir quais musicas você ouviu recentemente. Apesar de a interface ser em inglês, o serviço tem funcionamento fácil e rápido. A seguir, saiba como usar o Favorite Music Guru, que viralizou nas redes sociais.

Vale ressaltar, porém, que o site solicita credenciais de email e senha do Spotify para fazer a análise. Para garantir a segurança da conta, portanto, o ideal é remover o Favorite Music Guru depois de verificar o seu ranking musical. Veja como fazer isso ao final deste tutorial.

1 de 7 Site Favorite Music Guru analisa consumo de faixas e artistas no Spotify; saiba usar — Foto: Getty Images Site Favorite Music Guru analisa consumo de faixas e artistas no Spotify; saiba usar — Foto: Getty Images

Como usar o Favourite Music Guru e ver as músicas mais tocadas do seu Spotify

Passo 1. Acesse o site do Favourite Music Guru (https://favoritemusic.guru/) e faça login na conta do Spotify, usando as credenciais de e-mail e senha ou logando com uma das redes sociais. Confirme em "Entrar";

2 de 7 Faça login com a conta do Spotify para acessar o Favourite Music Guru — Foto: Reprodução/Barbara Mannara Faça login com a conta do Spotify para acessar o Favourite Music Guru — Foto: Reprodução/Barbara Mannara

Passo 2. O site, então, vai retornar com a análise do perfil do Spotify, mostrando em formato de lista os principais rankings musicais. Para começar, são exibidos "Principais artistas — Curto prazo (4 semanas)", "Principais artistas — médio prazo (6 meses)" e "Principais artistas — Longo prazo (anos)";

3 de 7 Favourite Music Guru retorna com os principais rankings musicais da sua conta do Spotify — Foto: Reprodução/Barbara Mannara Favourite Music Guru retorna com os principais rankings musicais da sua conta do Spotify — Foto: Reprodução/Barbara Mannara

Passo 3. O site também exibe as listas de "Principais faixas — Curto prazo (4 semanas)", "Principais faixas — Médio prazo (6 meses)" e "Principais faixas — Longo prazo (anos)". Por fim, o Favorite Guru mostra as "Faixas mais recentes" tocadas pelo usuário no streaming de músicas.

4 de 7 Lista do Favourite Music Guru inclui os tops de artistas e músicas mais recentes tocadas no Spotify — Foto: Reprodução/Barbara Mannara Lista do Favourite Music Guru inclui os tops de artistas e músicas mais recentes tocadas no Spotify — Foto: Reprodução/Barbara Mannara

Como remover o Favourite Music Guru do Spotify

Passo 1. Acesse o site do Spotify e faça login usando credenciais de email e senha. Confirme em "Entrar";

5 de 7 Faça login na conta Spotify com as credenciais de acesso — Foto: Reprodução/Barbara Mannara Faça login na conta Spotify com as credenciais de acesso — Foto: Reprodução/Barbara Mannara

Passo 2. No topo direito do site, clique no ícone de "Perfil" e selecione "Conta";

6 de 7 Acesse o perfil e a conta do Spotify — Foto: Reprodução/Barbara Mannara Acesse o perfil e a conta do Spotify — Foto: Reprodução/Barbara Mannara

Passo 3. Utilizando o menu da lateral esquerda, encontre o item "Aplicativos". Em seguida, busque pelo app "Favorite Music Guru" e confirme em "Remover Acesso".

7 de 7 Acesse a categoria de aplicativos para remover o acesso do Favourite Music Guru do Spotify — Foto: Reprodução/Barbara Mannara Acesse a categoria de aplicativos para remover o acesso do Favourite Music Guru do Spotify — Foto: Reprodução/Barbara Mannara

Pronto. Agora você já sabe como usar o Favourite Music Guru para descobrir as músicas mais tocadas no seu Spotify.

